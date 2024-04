Paura a Parigi - cadute le pale del Moulin Rouge | danneggiata la facciat - il video dell’incidente

Parigi , 25 apr. (Adnkronos) - cadute nella notte le pale del Moulin Rouge a Parigi . Lo hanno riferito i vigili del fuoco, secondo cui il crollo è avvenuto tra le 2 e le 3, e non si registrano feriti. Ancora sconosciute le cause della caduta delle ...

Le pale del Moulin Rouge si sono staccate la notte scorsa dal celebre monumento Parigino e sono cadute in strada: lo hanno riferito i vigili del fuoco della capitale all'agenzia di stampa Afp. Non si registrano feriti, hanno affermato i vigili del ...