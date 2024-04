Milano ed il caro affitti | dove prendere casa nell’hinterland per non spendere una fortuna

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di giovedì 25 aprile 2024)è una delle città più ambite d’Italia: sono tanti i giovani che decidono di trasferirsi nella città meneghina in cerca di lavoro; tuttavia il costo della vita non è proprio basso.per nonun capitale? La situazione economica del nostro Paese non risulta ottimale. Nonostante un lieve aumento ...

first appeared on MoltoUomo.it.