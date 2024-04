Marek Hamsik ospite di ‘Legends-Ci vediamo a Napoli’ | Il club ha capito gli errori di questa stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Ho tanti ricordi risalenti agli anni in cui giocavo nel Napoli, ma sicuramente uno dei più belli è la vittoria di un trofeo con quella maglia. Ci siamo riusciti dopo più di vent’anni, con la Coppa Italia, contro la Juventus”. Sono le parole di, grandedell’undicesima puntata di– Ci, in onda su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e Napoflix (canale 86), oltre che on demand sulla piattaforma Sportface TV (tv.sportface.it). “La festa scudetto deve esser stata qualcosa di fantastico e di questo sono orgoglioso – ha proseguito l’ex capitano della squadra partenopea, collegato in diretta con il programma prodotto dalla Media Company Nexting e da Sportface –. La città se l’è meritato dopo tanti anni di sacrifici, passando per la ...