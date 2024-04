LIVE Perugia-Monza - Superlega volley 2024 in DIRETTA | va in scena gara-3 della finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladidei playoff didi pallavolo 2023-tra Minte Sir Susa Vimper ribadire il suo ruolo di favorita,per “fare” la sorpresa. Al PalaBarton si gioca domani alle 18.00serie didei playoff scudetto die l’incertezza regna sovrana. Finora è stato rispettato il fattore campo in una sfida più equilibrata di quanto si potesse pensare alla vigilia più per merito di una Mintche non finisce di stupire che per demerito ...