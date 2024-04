LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | va via la fuga In sette con Vendrame al comando con 4? di vantaggio

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Gruppo che si è completamente rialzato, e battistrada che in un batter d’occhio salgono a 4’20” di. 13.46 La posizione e i distacchi deibattistrada rispetto alla testa della classifica: 9Andrea 0:12 13 NYS Thibau 0:12 40 MEURISSE Xandro 0:16 75 AZPARREN Xabier Mikel 0:23 96 ARNDT Nikias 10:54 99 ADRIÀ Roger 10:56 105 FLYNN Sean 10:58 13.43 C’è il ricongiungimento davanti, quando mancano 140 km al traguardo informano la testa della corsa con 1’30” di margine sul resto del gruppo. 13.40 L’inseguimento del tandem tedesco-spagnolo ai cinque battistrada: Le duo tente de rentrer sur la tête de course pic.twitter.com/K3cz3XZKt9 — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 25,13.38 Plotone ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.30 17.02 Ripreso van den Berg, Blackmore continua a tirare. 17.01 Blackmore con una grande accelerazione sta colmando il gap su Van den Berg. 17.01 ULTIMO CHILOMETRO PER VAN DEN BERG! 17.00 ... Continua a leggere>>

Venezia-Cremonese, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici - Venezia-Cremonese è una partita della 35esima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Continua a leggere>>

Rama a Ranucci: "Pronto a partecipare a Report ma in diretta, basta calunnie" - Il premier albanese, che nei giorni scorsi aveva contestato il servizio andato in onda su Report sull'accordo tra Roma e Tirana sui migranti, si rivolge direttamente al conduttore della trasmissione ...

Continua a leggere>>

La festa della Liberazione in tv, tra Fiorello a Viva Rai2! e Barbero su La7 - Fiorello celebra la Liberazione a Viva Rai2! Niente pausa per Fiorello, in diretta su Rai 2 come sempre alle 7.15 del mattino anche di 25 aprile (anche se con il sottotitolo “Viva il Ponte” per ...

Continua a leggere>>