(Di giovedì 25 aprile 2024) Latestualedideglididi: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo una prima giornata che ha regalato all’Italia la splendida medaglia di bronzo di Yumin Abbadini, tocca agli azzurrini scendere in pedana per il turno di gare che, oltre a definire i qualificati per le finali di specialità e all-around individuali, assegna anche le medaglie a squadre. L’Italia, pronta a dare il massimo davanti al tifo del proprio pubblico, schiera Pietro Mazzola, Simone Speranza, Diego Vazzola, Tommaso Brugnami e Manuel Berettera, con questi ultimi due impegnati nel giro completo. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul ...

live Judo, europei 2024 in DIRETTA: subito Odette Giuffrida, Carlino si gioca le Olimpiadi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA live della prima giornata dei Campionati europei 2023 di ...oasport

live – europei Rimini 2024 ginnastica artistica: qualificazioni maschili juniores in DIRETTA - La diretta testuale live di qualificazioni maschili juniores degli europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo una prima giornata che ha ...sportface

Spotify presenta i nuovi talenti di 'Radar Italia' con un live esclusivo - Radar si è così trasformato in un live, il primo in assoluto per Spotify in Italia (tenutosi ... Head of Music Spotify per il Sud Europa. "Siamo giunti alla quarta edizione di Radar in Italia, ...adnkronos