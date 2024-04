Judo - Matteo Piras ed Elios Manzi si sfidano per il bronzo nei -66 kg agli Europei di Zagabria

(Di giovedì 25 aprile 2024) Prima giornata degli2024 disul tatami di(Croazia) e soddisfazioni in arrivo per la Nazionale italiana. Nella categoria dei -66 kg uomini, infatti,edsi giocheranno ilcontinentale nel Final Block, a partire dalle ore 17.00 italiane. Un bel percorso per gli atleti nostrani, che hanno mostrato carattere e qualità.ha iniziato il proprio percorso contro il britannico Samuel Hall, mettendo a segno un Te-waza / Seoi-nage al 2’07?decisivo. Successivamente è stato il turno del russo Jago Abuladze: un sfida appassionante al Golden Score, dopo un waza-ari cancellato al russo. Al 4’53” bravissimocon un Ashi-waza / Ko-soto-gari a far calare il sipario. Sempre ...

Calato il sipario sulla prima giornata del Grand Slam di Tbilisi 2024, che terminerà domenica 24 marzo, valevole come sesto evento stagionale del World Tour di Judo . Un appuntamento importante per alcuni dei nostri atleti nell’ottica della qualificazione a Cinque Cerchi, pensando al prossimo week ... Continua a leggere>>

Prima giornata di incontri in archivio al Grand Slam di Tbilisi , dove è in corso la sesta tappa del World Tour di Judo . Il miglior risultato in chiave azzurra arriva da Matteo Piras , a un passo dal podio nel tabellone riservato ai -66 kg. Il 30enne ha sconfitto nel suo cammino il cipriota ... Continua a leggere>>

