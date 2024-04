In Italia anche una dittatura comunista Sangiuliano inchioda la sinistra sul 25 aprile

(Di giovedì 25 aprile 2024) "L'antifascismo è sicuramente un valore, l'ho detto più volte. Ma lo è allo stesso modol'anticomunismo". Il ministro della Cultura Gennarolancia un messaggio forte e chiaro ai "talebani" del 25. Parole dure contro il "monopolio rosso" della Liberazione, affidate peraltro a una lunga intervista a Repubblica, il quotidiano-santuario del pensiero progressista. "Non mi venite a dire che innon c'è stata una. L'ha avuto un partitoprofondamente stalinista. Il Pci fu guidato da Palmiro Togliatti che fu uno dei principali esponenti del Comintern appena sotto Stalin. Solo alla metà degli anni Settanta, a fatica, Enrico Berlinguer (a cui va dato merito) iniziò a prendere le distanze da ...

Il ministro Gennaro Sangiuliano perde ancora la pazienza coi giornalisti dopo la vicenda di metà gennaio, quando afferrò il microfono di un giornalista, chiedendogli se fosse anticomunista. Questa volta il ministro della Cultura, a Roma, non ha ...

ROMA – Il ministro Gennaro Sangiuliano ha schivato in modo poco delicato una domanda sulla sua collega di governo, Daniela Santanche’, che oggi sara’ sottoposta ad una mozione di sfiducia. L’occasione e’ stata quella della presentazione del ...

Lo ha detto presentando lo spettacolo Viva la Danza , registrato in tutti gli spazi del Teatro del Maggio Musicale, che si terrà il 29 aprile in prima serata su Rai 1 L'articolo Danza , Sangiuliano : più risorse anche con fondi europei. Bolle ...

De Giovanni: “Meloni tace perché perderebbe i voti” - È stato colto da un tremore, da una trepidazione, senza alcun senso. anche perché, è bene chiarirlo, per partecipare a una trasmissione in Rai non ci si presenta da soli, si viene chiamati da qualcuno ...napoli.repubblica

25 aprile, al via le celebrazioni con Mattarella. Pd a Milano e in Emilia Romagna - Presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, e il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera. Il presidente della Repubblica sarà poi a ...italiaoggi

25 Aprile, sangiuliano “Antifascismo un valore, ma anche anticomunismo” - ROMA (ITALPRESS) – “L’antifascismo è sicuramente un valore, l’ho detto più volte. Ma lo è allo stesso modo anche l’anticomunismo”. Lo dice il ministro della Cultura Gennaro sangiuliano, in una intervi ...quotidianodigela