Il piano post alluvione Argini - nuovi ponti e delocalizzazioni | Soldi a chi lascia casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) di Mariateresa Mastromarino BOLOGNA Solo nel territorio montano sono stati individuati 3.400 edifici, abitati o abbandonati che siano, su cui si dovrà intervenire o messi a rischio da una delle 81mila frane dipese dall’del maggio scorso in Emilia-Romagna. E per le aziende e i cittadini che in quegli immobili hanno vita, lavoro e famiglia, le opzioni sono due: abbandonare l’edificio, ricevendo in cambio un indennizzo del valore dellaerogato dalla struttura commissariale, o rimanere nella propria terra. Al costo, in caso di un’ulteriore calamità naturale, di non ricevere nessun indennizzo. Di questo tratta ilspeciale preliminare che indica le linee di indirizzo per gli interventi, che vedrà la sua versione definitiva il 30 giugno. Il documento, redatto ...