Guardarmi mentre provo piacere mi è stato di aiuto per accettarmi Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione | la confessione di Billie Eilish

(Di giovedì 25 aprile 2024)sta tornando con un atteso, nuovo album dal titolo Hit Me Hard and Soft. La cantautrice ha rilasciato una lunga intervista a Rolling Stone che sta facendo il giro dei siti di tutto il mondo, in particolare il passaggio dove spiega la genesi del brano Lunch: “Ne ho scritta una parte prima ancora di fare qualcosa con una ragazza, e ho composto il resto dopo. Sono stata innamorata delle ragazze per tutta la vita ma non capivo fino a quando, l’anno scorso, ho realizzato che volevo la mia faccia in una vagina”. Poiha precisato che non avrebbe mai pensato di dover parlare della sua sessualità: “È davvero frustrante per me che sia venuto fuori”. Il riferimento è a un’intervista uscita su Variety nel dicembre 2023 nella quale parlava della sua sessualità. Poco dopo, in occasione di una festa della popolare rivista, una ...