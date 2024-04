Dead Boy Detectives - la recensione | su Netflix la serie teen ambientata nel mondo di The Sandman

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 aprile 2024) La nostradiBoy, la nuovadinelldi Theche racconta le vicende di due giovani fantasmi in fuga da Morte. Una dellepiù apprezzate suè sicuramente The, adattamento quasi impossibile dell'opera di Neil Gaiman, piccolo miracolo produttivo che ha fatto riscoprire anche al giovane pubblico una delle pietre miliari del fumetto occidentale. Lacon protagonista il Morfeo di Tom Sturridge ha riscosso, infatti, largo consenso facendo comprendere quanto illì raccontato offrisse infinite potenzialità. Divinità vecchie e nuove, personaggi biblici e del folklore si incontrano in ...