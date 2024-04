Corteo a Milano - cori contro la Brigata Ebraica In centinaia pro Palestina in piazza Duomo

(Di giovedì 25 aprile 2024) AGI - Giornata di grossa tensione aldiper il 25 aprile partito da Porta Venezia e diretto aldi persone pro, riunite sotto le bandiere del Partito dei Carc, hanno contestato i presenti in. "Fuori i sionisti dal 25 aprile", "Assassini", "Avete le mani sporche di sangue", alcuni tra iscattati all'indirizzo della. Agli insulti la risposta dellae' stata quella di mostrare i cartelli coi nomi dei campi di concentramento e con la stella di David: "Studiate la storia, ignoranti" e' stato replicato. C'è anche uno spezzone ucraino alin cui si sono mescolate molte anime, anche con qualche momento di ...

Presidio anticipato in piazza Duomo organizzato dai Giovani palestinesi e da una parte dei centri sociali

"Se c'è gente che si dichiara fascista del nuovo millennio , mi sembra logico ci siano i partigiani del nuovo millennio ". anche il regista e scrittore Pif in piazza a Milano per celebrare il 25 aprile : "Nessuno ha paura che torni quel fascismo là, già non dire sono antifascista vuol dire avere una ...

corteo 25 aprile milano contestato in Duomo - E' arrivato in piazza Duomo fra fischi e contestazioni il corteo del 25 aprile in corso a milano.

Scurati al corteo a milano, 'dal palco leggerò il mio monologo' - (ANSA) - milano, 25 APR - Antonio Scurati, lo scrittore che è stato censurato dalla Rai sta sfilando in corteo per il 25 aprile a milano. Lo scrittore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha solo ...

Decine di migliaia in piazza a milano per festa Liberazione - milano, 25 apr. (askanews) - "Decine di migliaia di persone stanno sfilando a milano al corteo nazionale dell'Anpi per il 79esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo partito poco dopo le ...

