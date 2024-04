Calendario Europei ginnastica artistica Rimini 2024 | programma - orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilcompleto deglidi, inda mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio. Grande attesa per la rassegna continentale in Italia, tappa importante nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi. Si inizia con le gare maschili, junior e senior, infino a domenica 28 aprile, mentre nella seconda settimana tocca alle donne, sia junior che senior. Da tenere presente che le qualificazioni juniores femminili assegnano anche le medaglie della gara all-around individuale e della gara a squadre, mentre le qualifiche juniores maschili sono valide anche come prova a squadre. Per quanto riguarda i seniores, invece, le qualificazioni maschili e femminili assegnano medaglie anche per il ...