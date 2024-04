Borsa - Europa debole con focus sulle trimestrali Pil Usa sotto le attese nel primo trimestre

L’attenzione degli investitori continua a essere rivolta alla stagione delle trimestrali, ormai entrata nel vivo: St ha reso noto un utile in calo del 50,9% a 513 milioni Continua a leggere>>

L’attenzione degli investitori continua a essere rivolta alla stagione delle trimestrali , ormai entrata nel vivo: questa mattina è stata la volta di St, che ha reso noto un utile in calo del 50,9% a 513 milioni Continua a leggere>>

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli analisti che vendono dei risultati positivi per le trimestrali. Sotto i riflettori resta il tema dell'allentamento della politica monetaria, con la Bce che valuta un taglio dei tassi a giugno e la Fed dopo l'estate. Apertura positiva per Londra ...

Continua a leggere>>