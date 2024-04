25 Aprile nel ricordo delle donne partigiane | Simboli di libertà

Da Villa Bernasconi a Cernobbio, in provincia di Como, alla Casa Museo Ignazio Silone di Pescina a L’Aquila, a quella di Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli in provincia di Lucca a quella del grande Ugo Tognazzi a Velletri. Sono queste, solo ...

Nella sua famiglia erano in nove ad aver scelto la via della lotta partigiana. Suo fratello Vincenzino, morto pochi giorni prima della Liberazione mentre soccorreva un compagno in pericolo, è diventato il volto e il simbolo della Resistenza nel ...

Gli appuntamenti attesi nella giornata di oggi nelle principali città italiane per ricordare un evento cruciale nella nostra storia - Il 25 aprile è un giorno di festa in Italia. Ma non è solo l'occasione per saltare una giornata lavorativa, per una gita fuori porta o per prendersi qualche giorno di ferie. È importante ricordare ...gazzetta

25 aprile tra polemiche e rischio di scontri: strade blindate a Roma e a Torino. Anche Salvini in piazza - Chi sfilerà in corteo ricordando Giacomo Matteotti, chi farà lo stesso ma a fianco alla Brigata ebraica. E chi, invece, celebrerà la Liberazione chiedendo il cessate il fuoco ...ilgazzettino

25 aprile, il ricordo di Enrica Canepa: la "Ridarella" in fuga dal fascismo - Figlia del partigiano "Marzo" e della staffetta Maria Vitiello, la sua è un'infanzia segnata dalla persecuzione del regime ...rainews