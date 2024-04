25 Aprile - De Luca | Meloni riconosca che il fascismo è stata una vergogn - non solo per le leggi razziali

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Almeno una volta potrebbero riconoscere che quella èunaa nonper le. Come si fa a non dire siamo contro quelli che hanno approvato le, ma anche per tutto il resto che si è prodotto in Italia”, le parole del presidente della Campania Vincenzo Dea margine del Convegno “La Napoli che verrà” all’Unione Industriali Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vi racconto come andò la vicenda che rovinò al reale appena scomparso il giorno in cui Ciampi permise il suo ritorno in Italia

Ricordare tutto, di oggi e di ieri - il ‘’male assoluto’’ delle leggi razziali del 1938. Il problema sta in ciò che non avrebbe detto. Forse sarebbe stato opportuno qualche riferimento, per analogia, alle stragi del 7 ottobre in Israele ...huffingtonpost

“Oggi nessuno può disconoscere il valore del 25 aprile” - La ricorrenza di oggi è per gli italiani veramente particolare perché per la seconda volta il governo Meloni (in carica dal 22 ottobre 2022) si ritrova a celebrare il 25 aprile ...brindisireport

25 aprile, la festa della patria repubblicana e democratica. Scrive Pasquino - Non mi importa niente delle memorie condivise. A ciascuno la sua, più o meno distorta, memoria, a tutti la lettura di qualche libro di storia, italiana e, per saperne di più, europea. Il 25 aprile fu ...formiche