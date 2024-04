Stop agli stipendi di presidenti e assessori dei municipi delle grandi città

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nel mese di aprile non riceveranno alcuna «indennità di servizio», ovvero lo «o». E forse nemmeno a maggio, giugno e così via. La preoccupazione dei centinaia di amministratori locali è dovuta a un articolo della legge 38 del 2024, che interviene nell’ambitoelezioni. Il testo dispone che «i trattamenti di indennità non siano riconosciuti» adeiitaliane. Ad esempio oggi, 24 aprile, i novee i 27che governano i 9milanesi avrebbero dovuto ricevere l’accredito sul proprio conto corrente. Non ci sarà, nonostante alcuni di loro abbiano lasciato i precedenti lavori per svolgere l’attività di governo dei ...