Palmiro Togliatti – Arrestate 2 persone per rapina - lesioni e violenza

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gli agenti del commissariato Prenestino, durante il consueto servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in vialeper la segnalazione di una rissa in strada. Giunti sul posto, gli investigatori hanno trovato un uomo, con diverse ferite su varie parti del corpo, il quale ha raccontato che poco prima era stato vittima di un’aggressione a seguito della quale due, a lui sconosciute, gli avevano asportato il cellulare e 200 euro. Dopo le dovute cure fornite sul posto dai soccorritori del 118, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici del commissariato. Durante l’accompagnamento a bordo della volante, l’uomo ha iniziato improvvisamente a dimenarsi sferrando un pugno ad uno dei poliziotti per poi darsi alla fuga su via Cerignola. Nel corso dell’inseguimento ...

