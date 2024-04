Milan - l'Europa e il derby condannano Pioli | per i bookie Lopetegui il nuovo tecnico Conte primo rival - Allegri sullo sfondo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quattro giorni e due sconfitte che hanno segnato in maniera negativa la stagione dele soprattutto il futuro di Stefano, sempre...

Pioli potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione: le parole del presidente rossonero Paolo Scaroni sulla Panchina del Diavolo La sconfitta del Milan nel derby della Madonnina è stata solo l’ultima di una lunga serie di risultati negativi. I rossoneri in questa stagione sono stati ... (dailymilan)

Stefano Borghi ha parlato a 'Taconazo', in diretta sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Il suo parere sul Milan e Pioli (pianetamilan)

milan, Ibra contro tutti per il nuovo allenatore: “Pronto a fare un passo indietro” - È già iniziata la caccia al nuovo allenatore in casa milan. L’eliminazione nei quarti di Europa League ed il sesto KO consecutivo nel Derby hanno di fatto sancito la fine dell’avventura di Stefano ...calciomercato

milan, una panchina per due: Lopetegui sfida Conte per l’eredità di pioli. Allegri e Mourinho partono indietro - Cinque giorni da cancellare. Cinque giorni che, forse, potrebbero aver messo la parola fine alla storia tra Stefano pioli e il milan. L`eliminazione in Europa League.calciomercato

milan, pioli ai saluti, Damiani: “Ha fatto un buon lavoro, ma ha finito gli stimoli. Ecco chi mi piacerebbe al suo posto…” - milan, si chiude l'era pioli: Damiani, che ha vestito la maglia rossonera per 2 stagioni, commenta il momento a Tag24 ...tag24