(Di mercoledì 24 aprile 2024) VIAREGGIO A detta dei sondaggisti il suo nome inpuò valere 3-4 punti percentuali. Per questo il leader del Carroccio, Matteo Salvini, da mesi sta facendo pressing affinché ilRoberto, diventato famoso l’estate scon il libro Il mondo al contrario, lasci divisa e stellette per fare il frontman leghista della campagna elettorale alle europee. E lui, l’ex comandante delle forze speciali, viareggino d’adozione, ci sta pensando. Ma ormai il tempo sta per scadere. I partiti, dopo aver presentato i simboli, stanno ultimando le liste. Una competizione che mette i partiti e i candidati l’uno contro l’altro direttamente, con il sistema proporzionale e le preferenze. Tutti contro tutti. Sullascheda elettorale bisogna scrivere nome e cognome del candidato che si vuole far eleggere, massimo tre ...

Ancora non c'è l'ufficialità, ma è questione di giorni, per la precisione due. Infatti il 25 aprile a Milano durante la presentazione del suo ultimo libro Matteo Salvini dovrebbe lanciare la candidatura del generale Roberto Vannacci alle Europee, circoscrizione nord est. La stessa di Alessandro ... (iltempo)

Al centro della puntata del 22 aprile di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro su Rete 4 c'è la politica con i risultati delle elezioni regionali in Basilicata e le candidature per le elezioni europee. A seguire il dibattito si infiamma sulle accuse di fascismo al governo Meloni e le follie ... (liberoquotidiano)

La corsa dei viareggini in Europa. Non solo il generale vannacci. In lista anche il 5Stelle Ferrara - L’autore del “Mondo al contrario“ è corteggiato da Salvini che spera di guadagnare consensi e seggi. E potrebbe esserci una consigliera comunale in tandem con Nicola Danti candidato di “Stati uniti d’ ...lanazione

25 aprile, Nordio: «Festeggiamo la Liberazione, ma il codice penale è ancora fascista» - Nei riverberi della lunga polemica in cui si sta trasformando (anche) quest’anno l’approdo alla festa della Liberazione, si è inserito ieri pure il Guardasigilli Carlo ...ilmessaggero

Salvini: «Da ragazzino per me Silvio era un supereroe. La volta in cui mi chiese di cambiare la camicia» - Matteo Salvini sceglie il 25 aprile per presentare il suo secondo libro, «Controvento» (272 pagine, Piemme), a Milano. E, con ogni probabilità, anche la candidatura del generale vannacci. Di seguito, ...corriere