Il gran ritorno dello chef nippo-brasiliano Roberto Okabe a Milano Nella vecchia sede di Finger' s apre un nuovo ristorante

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 aprile 2024)torna sul luogo del delitto. Il titolare di’s Garden, unche segue una strada tutta sua nel panorama della cucina esotica milanese, si appresta ad aprire un/vecchionel luogo in cui tutto ebbe inizio, in via San Gerolamo Emiliani, al numero 2, in zona Porta Romana a. Qui nacque vent’anni fa la prima insegna del’s (poi spostatasiattualemeno centrale di via Keplero), qui parte in questi giorni l’avventura di View Live Restaurant, che con’s, precisa, “non ha nulla a che vedere”. Il- in fase di soft ...