Schlein candidata alle europee - ma il Pd si divide sul nome nel simbolo

AGI - Le tensioni erano state messe in conto al Nazareno. In pochi, tuttavia, immaginavano che sarebbero esplose sul logo elettorale del Partito Democratico, nel giorno in cui la segretaria annuncia la sua candidatura al Centro e nelle Isole. Il caso nasce durante la segreteria riunita prima della direzione. Stando a diverse fonti del partito, i nodi da sciogliere riguardano la collocazione di alcuni esponenti di area Bonaccini, come Lello Topo ... (agi)

AGI - Le tensioni erano state messe in conto al Nazareno. In pochi, tuttavia, immaginavano che sarebbero esplose sul logo elettorale del Partito Democratico, nel giorno in cui la segretaria annuncia la sua candidatura al Centro e nelle Isole. Il caso nasce durante la segreteria riunita prima della direzione. Stando a diverse fonti del partito, i nodi da sciogliere riguardano la collocazione di alcuni esponenti di area Bonaccini, come Lello Topo ... (agi)

"Non mi dà retta nessuno. Ma è una ferita per la democrazia": Romano Prodi ribadisce quanto da tempo andava suggerendo a Elly Schlein: candidarsi alle Europee, senza poi andarsi a sedere all'Europarlamento, sarebbe una presa per i fondelli agli elettori. Un messaggio che il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, nel giorno della direzione Pd che di fatto ha ufficializzato la discesa in campo della segretaria, ha subito fatto suo per colpire ... (liberoquotidiano)

13.17 "Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese". Così la segretaria dei Dem Schlein, durante la direzione del partito. Sarà capolista al Centro e nelle Isole per le elezioni Europee. "Speriamo di eleggere tutta la squadra per lavorare in Europa. Io sarò qua, in Parlamento,nel confronto quotidiano con Giorgia Meloni per ... (televideo.rai)

La segretaria del Partito Democratico (Pd), Elly Schlein, ha annunciato la sua candidatura alle prossime Elezioni europee dell’8 e 9 giugno, affermando il suo impegno nel confronto quotidiano sia nel Parlamento che contro le politiche del governo di Giorgia Meloni. Questa dichiarazione è stata fatta durante la direzione del partito, convocata al Nazareno, dove è stata espressa solidarietà verso Antonio Scuratila. Schlein ha sottolineato che ... (thesocialpost)