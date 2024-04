Milan-Inter probabili formazioni 33ª giornata Serie A | tutti gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024)inA nel Monday Night e lesono in continuo aggiornamento. Si va in campo per il Derby dio che potrebbe già assegnare lo Scudetto numero venti – quello della seconda stella! – alla squadra nerazzurra capolista. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno ao – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 33ªdel Campionato Italiano diA TIM. Ecco lediinA congli ultimidal campo(4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria ©, 46 Gabbia, 23 ...