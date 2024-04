Udinese - Sky | Edy Reja in pol - si cerca accordo per sostituire Cioffi

(Di domenica 21 aprile 2024) L’avventura di Gabrieleall’sembra ormai giunta al termine. Il tecnico dei friulani è stato messo in discussione dopo la bruciante sconfitta nello scontro diretto per la salvezza contro i rivali storici dell’Hellas Verona. Sicuramente subire gol all’ultima azione ha contribuito a far vacillare ancora di più la posizione dima certamente al centro delle valutazioni del club c’è soprattutto il rendimento della squadra nel girone di ritorno. I friulani, pur con lo spezzone di partita da recuperare il 25 aprile con la Roma, navigano in acque cattive. Ventotto i punti dei bianconeri, pari al Frosinone e a tre lunghezze dal quindicesimo posto occupato proprio dal Verona assieme all’Empoli. Dopo la girandola di nomi, quello più papabile è Edy. L’ex allenatore di Napoli e Lazio ma anche della ...

L’Inter, domani sera, sarà di scena ad Udine. È in corso l’allenamento di rifinitura : Inzaghi, secondo Sky Sport, ha fatto la sua Scelta su Bastoni e un altro Scelta – Udinese-Inter è in programma ... (inter-news)

L’Udinese sfiderà questa sera l’Inter in campionato. Cioffi , senza Lucca squalificato, ha due opzioni per l’attacco: la probabile formazione ATTACCO – L‘Udinese, alla ricerca di punti per la lotta ... (inter-news)

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Udinese , match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Bentegodi ecco una partita fondamentale per la corsa ... (sportface)

Formula 1: il GP con Sky Sport Plus e le EXTRA Cam su NOW - Opzioni di Visione Illimitate - Per vedere il GP da più prospettive, da questo weekend le migliori opzioni di visione della F1 su SKY SPORT PLUS saranno disponibili anche in streaming su NOWgrazie alle EXTRA CAM L’esperienza di visi ...digital-news

Tmw - L'Udinese ha deciso: virata sul tandem Reja-Pinzi, accordo a un passo - Il tecnico friulano, ex Napoli, proprio pochi giorni fa ha risolto consensualmente il suo rapporto con il Gorica iniziato nel marzo 2023.tuttonapoli

Serie A, la classifica aggiornata: Toro e Frosinone avanti a piccoli passi - Il Torino continua a buttare al vento l'occasione di avvicinarsi alla zona Europa I granata, con il pari ottenuto in casa contro il Frosinone, restano al nono posto, ma rischiano di ...tuttojuve