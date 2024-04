Serie C 2023 2024 - i risultati della 37esima giornata del girone B | il Rimini si qualifica ai playoff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilbatte 1-0 la Virtus Entella e siaritmeticamente per iad unadal terminestagione regolare delB di. Una magia del solito Lamesta fa esplodere il pubblico di casa: al 68? l’attaccante si porta la palla sul mancino e da fuori area lascia partire un tiro imprendibile per De Lucia. Sfuma invece il sogno per Lucchese e Pineto, sconfitti rispettivamente da Carrarese (1-0 con gol di Finotto al 75?) e Spal (2-0 con reti di Zilli al 79? e Valentini all’83’). Sugli altri campi, arriva la vittoriaJuventus Next Gen, che supera 2-1 la Fermana con i gol di Guerra e Nonge. Il Perugia non va oltre l’1-1 contro l’Arezzo, mentre il Pescara cade in casa per 2-0 ...