Regionali Basilicata - affluenza alle 19 in calo al 27,56% -12,17% Seggi aperti oggi fino alle 23 | orar - candida -i, tutto quello che c' è da sapere

Si sono aperte alle 7 le urne in Basilicata per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della dodicesima legislatura lucana. Si vota oggi , sino...

E' del 27,56 per cento l' affluenza alle urne per le Elezioni regionali in Basilicata , alle ore 19 di oggi. Si vota fino alle 23 e le urne saranno aperte anche domani d alle 7 alle 15. Nella provincia ...

Regionali Basilicata: l'affluenza alle urne alle ore 23, numeri in calo rispetto al 2019

Elezioni Regionali in Basilicata, al voto con lentezza e qualche polemica - Al termine della prima giornata di voto per eleggere il presidente della giunta regionale e 20 consiglieri, in Basilicata la prospettiva di un'affluenza ai seggi che farà fatica ad arrivare al 50 per ...ansa

