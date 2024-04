Ospiti Domenica In | Negramaro e BigMama da Mara Venier - tutti i protagonisti della puntata

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 21 aprile 2024)In, il popolare programma televisivo in onda su Rai1 e Rai Italia, promette una nuovaricca die sorprese. Questo appuntamento, il trentaduesimostagione, sarà trasmesso in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma,21 aprile alle 14, condotto come sempre daIn, glidi oggi 21 aprile 2024 La padrona di casa diIn dedicherà una sezione significativa del programma alla memoria di Walter Chiari, in occasione del centenariosua nascita. Tra gliin studio ci saranno Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e autore del libro “100% Walter”, Michele Sancisi, co-autore del libro, Candida ...