L’Hulk rosso di Harrison Ford rivelato nel nuovo merchandising di Captain America 4

(Di domenica 21 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il leggendario attoresta per fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nel prossimo film “: Brave New World” del 2025.assumerà il ruolo del Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, precedentemente interpretato da William Hurt, deceduto nel 2022. La sua iterazione del personaggio subirà una trasformazione simile a quella di Bruce… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Captain America: Brave New World, le sorprese dell’Happy Meal rivelano un primo sguardo a Hulk rosso - Le sorprese dell'Happy Meal americane dedicate a Captain America: Brave New World rivelano un primo sguardo a Hulk rosso ...badtaste

Captain America, spoilerato il first look di Hulk rosso di Harrison Ford - Hulk rosso sarà presente in 'Captain America: Brave new world' Il merchandising del McDonald dedicato al film potrebbe fornirci una risposta.cinema.everyeye

Captain America: Brave New World, una linea di giocattoli anticipa l’Hulk rosso - Una linea di giocattoli dedicati al film Captain America: Brave New World include anche Hulk rosso, alimentando le voci sulla sua presenza.cinefilos