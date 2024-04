Judo - quando avverrà il debutto di Kim Polling con l’Italia? Fissata la prima data util - obiettivo Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) L’ufficialità del cambio di nazionalità (anche a livello sportivo dopo il recente via libera dell’IJF) di Kimha movimentato ulteriormente la volata finale dell’Italnelle qualificazioni olimpiche verso. La plurititolata 33enne, che vanta in carriera ben quattro titoli europei assoluti e quattro successi al Master in rappresentanza dei Paesi Bassi, ha infatti scelto il Bel Paese per amore (ha sposato l’exka Andrea Regis) ormai otto anni fa e d’ora in poi potrà gareggiare con la Nazionale italiana., grazie ai punti accumulati nell’ultimo biennio (che non verranno azzerati, da regolamento) per l’Olanda, sarebbe ad oggi virtualmente qualificata ai Giochi dinella categoria fino a 70 kg. L’ex numero 1 del ranking mondiale dovrà ...