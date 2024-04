Il significato del titolo Noi due ci apparteniamo - il nuovo libro di Roberto Saviano

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 21 aprile 2024) Non fatevi trarre in inganno. Ildi, Noi due ci, non è un romanzo d’amore. Non in senso diretto almeno. E lo si capisce daldel, che è una frase Laura Bonafede scrisse in una lettera al compagno, Matteo Messina Denaro. Parole romantiche, vero, che però servono allo scrittore napoletano per parlare di sesso e relazioni all’interno delle comunità malavitose. Il volume allora, pubblicato da Fuori Scena lo scorso 16 aprile, racchiude in 270 pagine le storie di alcuni importanti esponenti della criminalità organizzata. Per capire quanto valgano i sentimenti in ambiti così specifici. La cover delromanzo di(fonte: Fuori ...