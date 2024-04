Il Napoli crolla ad Empoli - Zambardino all’attacco | Figura tremend - avete visto cosa ha fatto Osimhen

(Di domenica 21 aprile 2024) Dure critiche del giornalista Vittorioaldopo il ko di: “a, immagine del club ai minimi storici. Incapaci di tessere azione”. Ilcontinua a deludere e dopo la sconfitta diarrivano durissime critiche da parte del noto giornalista Vittoriosulle pagine del Corriere del Mezzogiorno. “a, immagine del club ai minimi da 20 anni”va giù pesantissimo nei confronti dei campioni d’Italia: “Lafatta in campo èa, l’immagine della squadra e del club forse ai minimi da vent’anni, perché fallire dopo aver vinto è più grave che fallire e basta“. Un’accusa molto dura quella di aver ...

Il Napoli vuole ripartire da Antonio Conte . Dopo una stagione 2023/24 non all`altezza della precedente, chiusa con il terzo scudetto della storia,... (calciomercato)

I bookmakers hanno rivisto clamorosamente le quote sul Nuovo allenatore del Napoli , Antonio Conte è diventato il grande favorito. CALCIOMERCATO Napoli – Un’improvvisa svolta sembrerebbe essere ... (napolipiu)

Oggi si sono giocate due partite valide per la 33ma giornata della Serie A. L’ Empoli ha sconfitto il Napoli per 1-0 grazie al gol firmato da Cerri al 4? su invito di Gyasi: seconda vittoria nelle ... (oasport)

Del Genio: “ADL ancora negli spogliatoi Basta Aurelio! Chiedi scusa e prometti una rivoluzione” - Al termine di Empoli-Napoli 0-1, uno sconsolato Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il presidente De Laurentiis è sceso negli spogliatoi all’intervallo di ...tuttonapoli

LBA - Napoli vs Trento, dove vederla in TV, diretta ore 19:00 - La Generazione Vincente Napoli Basket, reduce dal successo interno contro Sassari, ospita la Dolomiti Energia Trentino, reduce dalla vittoria in volata contro Tortona. Il match di andata tra ...pianetabasket

Di Lorenzo si è scusato con gli Ultras del Napoli e ha svelato la verità sul crollo - Giovanni Di Lorenzo, da capitano, è andato a parlare con gli Ultras presenti ad Empoli e ha fornito la sua versione dei fatti.areanapoli