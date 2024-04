Evenepoel verso il Tour | Ho meno dolore - ora i rulli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Bologna, 21 aprile 2024 - La partecipazione di Remcoalde France appare fattibile. La caduta al Giro dei Paesi Baschi è quasi smaltita per l’ex campione del mondo che ora inizierà ad allenarsi in preparazione della Grand Boucle, prima suipoi di nuovo in strada e con un calendario ancora da scegliere tra Giro del Delfinato e Giro di Svizzera. In ogni caso, sembra certa la partecipazione di Remco, un avversario in più per Tadej Pogacar che cerca la doppietta Giro-e intanto ha mandato un segnale con la vittoria in solitaria alla Liegi. Anche Primoz Roglic dovrebbe recuperare, mentre resta ancora in dubbio Jonas Vingegaard, recentemente dimesso dall’ospedale.: “Ho, ora i” Passata la paura, ...