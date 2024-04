Boxe | Giacomo Giannotti eliminato agli Europei - lo sconfigge il russo Mamedov

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Finisce subito l’avventura didi2024 in corso di svolgimento alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado (alias Pionir come nella sua tradizione). L’azzurro, nei 63,5 kg, è statodalGabil, testa di serie numero 1 del torneo continentale. Verdetto non completamente a favore del trentenne pugile di Orenburg con origini azere: 4-1, con il secondo giudice a esporre un 28-29 a favore dicontro i tre 30-27 e un 29-28 accordati a. Un combattimento, questo, nel quale la chiave fondamentale resta ancorata alla maggior esperienza del, che comanda spesso anche dal centro del ring e sa quando e come portare diversi colpi. ...