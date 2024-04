AIC - domani l’assemblea generale a Milano | si elegge il nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Lunedì 22 aprile alle ore 14:00 si svolgeràdell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), che si riunirà apresso il Westin Palace Hotel in Piazza della Repubblica. Oltre alla discussione dell’ordine del giorno, i delegati e le delegate saranno chiamati all’approvazione del bilancio e al voto per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2024-2028. Si scoprirà quindi chi prenderà il posto dell’attualeUmberto Calcagno. Prima delsi terrà alle ore 11:00dei delegati regionali del settore Dilettanti, mentre alle ore 12:00 sarà la volta deldelle rappresentanti del Calcio Femminile. Intorno alle 16:30, dopo la conclusione di tutte le riunioni, si terrà la conferenza ...