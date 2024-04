Vittorio Brumotti derubato a Milano | sparite telecamere e la bici da guinness

Durante un servizio realizzato per Striscia la notizia, Brumotti è stato minacciato per avere invitato un uomo a liberare un posteggio per i disabili occupato abusivamente (ilgiornale)

Nuove minacce di morte per Vittorio Brumotti . l’inviato di Striscia la Notizia è un “giustiziere” del parcheggi o selvaggio e si aggira per le città lasciando delle finte ‘cacchine’ sul tettuccio dei ... (ilfattoquotidiano)

Brumotti derubato nel parcheggio della Rinascente a Milano: sparita la bici da Guinness - È allarme sicurezza a Milano. Non solo borseggi, ma anche furti alle auto in pieno giorno e in una zona centralissima: il parcheggio - custodito e videosorvegliato - del grande magazzino del lusso La ...corrieredellosport

Paura per Brumotti, inviato di “Striscia la Notizia” picchiato in un parcheggio - Allarme sicurezza a Milano. Non solo borseggi, ma anche furti alle auto in pieno giorno e in una zona centralissima: il parcheggio - custodito e ...gazzettadelsud

Spinge ragazza sui binari della metro, arrestato. La giovane salvata dal fidanzato - Un 52enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, a Milano, dopo aver spinto una ragazza che si trovava sulla banchina della metropolitana, facendola cadere sui binari.ilmessaggero