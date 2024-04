Il difficile anno del drago. Le nuove sfide per Xi Jinping nell'analisi del gen. Casale

Sophie Kinsella ha rivela to di essersi sottoposta a un intervento chirurgico dopo che le è stato diagnosticato un cancro al cervello alla fine del 2022. E’ stata lei stessa ad annunciarlo sui ... (secoloditalia)

L'imprenditore soffia su trentasette candeline in uno dei momenti più complicati per la sua famiglia: i genitori Carole e Michael sono (pare) in bancarotta ma soprattutto la sorella Kate, a cui è ... (vanityfair)