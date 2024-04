F1 - Aston Martin presenta reclamo | la condotta di Sainz nelle qualifiche sotto accusa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Arrivano novità importanti dalla Cina, sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1.ha ufficialmentetocontro lo spagnolo Carlosper quanto accaduto nella Q2 dellesulla pista di Shanghai e la conseguente esposizione della bandiera rossa, prima di riprendere la via del tracciato e rientrare ai box da parte dell’iberico. L’agire del madrileno, infatti, potrebbe rapre un’infrazione dell’articolo 39.6 del regolamento sportivo. La norma prevede che “Un pilota che ferma la propria monoposto in pista nel corso di una sessione dinon può più prendere parte alla stessa, nemmeno se in grado di ripartire“. Il comunicato della FIA conferma questa protesta da parte del team britannico. In ...