Dalla Grecia voleva raggiungere la Sicilia | scomparso il velista partito in solitaria in balia delle onde VIDEO

(Di sabato 20 aprile 2024) Pubblicato il 20 Aprile, 2024 Unspagnolo,dall’isola di Creta,in una traversata inlama evidentemente non aveva controllato le previsioni meteo. Lo skipper infatti è stato sorpreso dal maltempo e dal mare molto mosso e da giorni non si avevano più sue notizie, facendo temere il peggio. Poi finalmente venerdì pomeriggio la Guardia Costiera è riuscita a individuare la “Black Bit”, l’imbarcazione a vela di 12 metri delinal largocoste calabresi. La spettacolare operazione di salvataggio Alle prime luci dell’alba si sono concluse le spettacolari operazioni di salvataggio. L’allarme è stato lanciato dal centro ...

Una forte scossa di Terremoto , di magnitudo 5.8, si è verificata nelle prime ore di venerdì 29 marzo sulla costa della Grecia . Il sisma è stato avvertito anche in Italia, nelle regioni del Sud come ... (thesocialpost)

Ultima chiamata per i Carpanelli Warriors di Samuele Rigato che alle 21, riceveranno i Marines Lazio al centro Bernardi . Ultima chiamata perché i giovani Guerrieri – Rigato lo aveva detto in sede di ... (sport.quotidiano)

Disperso da giorni tra Grecia e Italia, salvato Dalla Guardia Costiera - ROMA (ITALPRESS) - Complessa operazione di salvataggio condotta Dalla Guardia Costiera. Non si avevano più notizie da giorni di un uomo di nazionalità sp ...italpress

Parte per una traversata in solitaria, velista in balia del mare salvato Dalla Guardia Costiera: voleva arrivare in Sicilia - Una traversata in solitaria in barca a vela che poteva trasformarsi in tragedia per uno skipper spagnolo partito da Creta l'11 aprile e diretto in Sicilia. A causa delle cattive condizioni ...leggo

Velista salvato Dalla Guardia costiera: disperso da giorni, era diretto in Sicilia - È partito dall'isola di Creta con l'obiettivo di arrivare in Sicilia, ma da giorni non si avevano più sue notizie.meridionews