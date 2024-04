10 Film Horror basati su fatti reali

Leggi tutta la notizia su multisapere

(Di sabato 20 aprile 2024) : Nel mondo del cinema, nulla è più spaventoso della realtà. Ecco una lista di 10che prendono spunto da eventi realmente accaduti. Scopriamo insieme le differenze tra la finzione cinematografica e la realtà. L’Esorcista (1973) IlBasato sul romanzo di William Peter Blatty, racconta la storia di una ragazza di 12 anni posseduta dal demonio. La Realtà Ilè ispirato al caso documentato di un ragazzo di 14 anni, conosciuto come “Roland Doe”, che nel 1949 subì un esorcismo nella città di St. Louis. Roland Doe è uno pseudonimo utilizzato per proteggere l’identità del ragazzo coinvolto. Nato in una famiglia luterana tedesca, Roland viveva inizialmente con i suoi genitori nella contea di Prince George, nel Maryland. La storia inizia alla fine degli anni ’40 quando Roland, ...