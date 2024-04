Treviso - condannati a 6 anni i giustizieri dei pedofili - si fingevano gay per stanare le chat e malmenar -i, il web | Bisognerebbe premiarli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sembra un film, anzi una serie tv. Due maggiorenni, chiamati i “dei”, sono statia poco più di seidopo che, nel febbraio 2023, vennero colti in flagrate di reato dai carabinieri, mentre trattenevano illegalmente un minore e un cinquantenne in una casa abbandonat

