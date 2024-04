Kiev | abbiamo abbattuto un bombardiere russo Attacco di Mosca a Dnipropetrovsk | 6 morti

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 aprile 2024 – Il G7 esteri a Capri conferma l'appoggio all'Ucraina. Il segretario Nato Jens Stoltenberg: "Servono Patriot e Samp/T, ogni giorno di ritardo costa vite umane". A Washington i ministri delle Finanze dei 7 esprimono "pieno, condiviso e convinto sostegno" agli ucraini. Il ministro italiano Giancarlo Giorgetti: “L'Italia sta studiando il dossier sugli asset russi congelati”. Il presidente del Consigli europeo Charles Michel al vertice Ue: “C'è bisogno di armi, non di parole”. Oggirivendica l'abbattimento di un, mentreattacca ae fa un’altra strage. Le notizie in diretta

