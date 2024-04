Una farmacia di troppo - il carabiniere corrotto e una candidata Pd da aiutare | tutte le accuse al leghista Sammartino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nell’ordinanza del tribunale di Catania il nome di Lucacompare più di un migliaio di volte. Il giudice Carla Aurora Valenti lo ha sospeso per un anno dai pubblici uffici. L’odontoiatra diventato assessore e vice-governatore della Regione Siciliana è indagato per la quarta volta, dopo aver portato a casa 66 mila preferenze ed essere passato negli anni dall’Udc al Partito Democratico e poi da Italia Viva alla Lega. E secondo un pentito ha incontrato Vito Romeo, affiliato della cosca Santapaola-Ercolano. Ma nelle carte non c’è solo questo.è accusato di aver cercato e trovato un accordo con Mario Ronsisvalle per far confluire voti alle elezioni europee 2019 a Caterina Chinnici,del Partito Democratico (estranea all’indagine). E di averunper farsi ...

Un uomo Ubriaco alla guida si è scontrato con la macchina contro una farmacia , prima di fuggire a gambe levate A Blankenberge sembrava una notte tranquilla come le altre, in cui tutti dormivano in ... (notizie)

Prescriveva farmaci e visitava pazienti: scoperto finto medico di 22 anni, iniezioni e terapie per 13 mesi - Dottore per 13 mesi senza aver mai superato un esame di Medicina. Un 22enne di Valentano, con l’aiuto di 3 compiacenti veri medici, per oltre un anno si è improvvisato guardia medica ...ilmessaggero

Velletri, il Comune: farmacia notturna: cittadini mai più fuori Comune - VELLETRI (attualità) - Questa ulteriore convenzione costituisce anche una manifestazione di apprezzamento della Società in house ilmamilio.it - nota stampa Sarà inserita all’Ordi ...ilmamilio

Comprare cocaina o ecstasy in farmacia, la discussa proposta della sindaca di Amsterdam per combattere il narcotraffico - Per la sindaca di Amsterdam si dovrebbe pensare a un modo per vendere legalmente cocaina o ecstasy in farmacia, tramite canali sanitari.ilriformista