Sfratti - sale l’allarme sociale | Gli Sos non vanno ignorati

(Di giovedì 18 aprile 2024) Era l’11 ottobre quando la Giunta ha deliberato un atto con il quale rendeva immediatamente eseguibili i procedimenti giudiziari di sfratto per morosità nei confronti degli inquilini delle abitazioni comunali, in tutto 44 alloggi di edilizia convenzionata, di via Cavedini 11 e 13. Una decisione presa a causa dei numerosi inquilini morosi e per la necessità di rendere disponibili gli alloggi per le famiglie bisognose in lista d’attesa. L’intento era di liberare le case dai morosi, ma qualcosa non ha funzionato visto che quando in via Cavedini sono piovute le lettere di sfratto la paura di restare senza un tetto sulla testa sono caduti su più d’una famiglia. Eppure era stato acquisito anche il parere del responsabile del settore servizi sociali. Invece si è sfiorata la tragedia: quella donna di 55 anni che ha tentato di bruciarsi viva è ancora in ospedale. Viva grazie al pronto ...