Tony Effe l’autore di Sesso e samba | Chiara Ferragni? È solo un’amica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024)dell’hit dell’estate. Già doppio disco di platino, la canta in coppia con Gaia e oggi l’ex Dark Polo Gang al Corriere della Sera racconta di essere «uno con dei principi. Uno buono». L’immagine di cattivo la usa «quando serve, altrimenti sono un bravo ragazzo. Vado a periodi. A volte faccio tanta festa. Ultimamente vado in palestra, mi alleno, mangio bene, sennò è un casino». Ma non è un violento: «Non lo sono. Ho fatto qualche rissa tempo fa, ma adesso ho 33 anni e capisco finalmente come funziona la vita. Magari ci sono arrivato tardi, però l’importante è crescere e migliorarsi». Viene da una famiglia «medio-benestante. Figlio unico. Papà orafo, mamma faceva la cameriera in un hotel». A scuola è stato bocciato due volte allo scientifico per la condotta: «Ero super bravo però non avevo voglia di studiare».