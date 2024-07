Il sacrificio di don Francesco Babini Fucilato dai nazisti 80 anni fa per aver nascosto i perseguitati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ricorre in questi giorni l’ ottantesimoversario deldi don, giovane parroco di Donicilio e Santo Stefano nei pressi di Alfero nel comune di Verghereto, arrestato dai nazifascisti a metà luglio del 1944. Detenuto per alcuni giorni nel carcere di Forlì, fuil 26 luglio a Pievequinta, frazione della campagna forlivese assieme ad altre nove persone come rappresaglia per l’ uccisione di un sottufficiale tedesco ad opera dei partigiani. La colpa per la quale donpagò con la vita è stata quella die reso la canonica della sua chiesa parrocchiale di Donicilio un rifugio per quanti, dopo l’ 8 settembre 1943, eranodai nazifascisti: ufficiali inglesi in attesa di ricongiungimento con le loro unità, alcuni slavi che cercavano di sfuggire alla cattura, renitenti alla leva, sbandati e, probabilmente, anche partigiani di passaggio.