Crescere i figli anche se i genitori separati non vanno d’accordo | cos’è la genitorialità parallela

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 27 luglio 2024) Il mediatore familiare Riccardo Pardini ha analizzato per Fanpage.it un approccioale che, in situazioni di separazioni conflittuali, divide le responsabilità e riduce al minimo i contatti tra ex-partner per evitare litigi e consentire aiin un ambiente più sereno.