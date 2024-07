Olimpiadi di Parigi 2024 | Tamberi perde la fede nella Senna I compagni | Perso un oro ne trovi un altro Lei lo saluta a riva – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) Gianmarco, che ha sfilato da portabandiera azzurro per la cerimonia d’apertura delledi, halanuziale. Quando l’imbarcazione azzurra ne se accorge parte la presa in giro per Gimbo da parte dei suoi. «un oro neun», gli hanno detto i colleghi della pallanuoto maschile, aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie. Vedendo il clima e i salti a bordo del battello 37 è comprensibile che lasia potuta scappare dalla mano dell’atleta. July 26,Chi è la moglie di GianmarcoLa moglie diè Chiara Bontempi, da due anni. Figlia dell’ex pilota Piergiorgio Bontempi, che ha corso il mondiale di Superbike, è nata ad Ancona nel 1995. Ed è presente anche lei a, precisamente ha seguito la cerimonia lungo le rive della