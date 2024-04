Prima categoria Lunano e Avis all’ultimo respiro Scotti | Che adrenalina nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) A tre giornate dal termine laha ancora tanto da esprimere. Per la vittoriaormai la lotta è a due, tra ilprimo a 56 punti e l’Montecalvo secondo a 1 punto di distanza. Chi delle due arriverà seconda parteciperà ai playoff, che grazie alla forbice dei 9 punti giocherà solo nella seconda fase dove hanno un posto assicurato la Nuova Real Metauro e l’Atletico Tavullia. "A disputare i playoff – spiega il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – non ci sarà la quarta squadra (attualmente c’è l’Osteria Nuova) perché il distacco da chi arriverà secondo alla quinta posizione è superiore a 9 punti. Per quanto riguarda la zona bassa ci sono molte più squadre coinvolte, qui sarà una bella lotta fino alla fine per conoscere chi retrocederà direttamente o chi disputerà ...