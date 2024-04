Lo spettacolo sulla storia di Alfonsina Strada arriva al teatro Vittoria di Buti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024)- 18 aprile 2024. Domenica 21 aprile alle 21.15, aldi Cascine diva in scena ". La donna cheva sempre ultima", lonato dalla penna sensibile e attenta di Stefano Benedetti, che sta macinando chilometri su chilometri. Dal suo debutto nel settembre 2021,, alias Daniela Bertiniscena, ne ha macinata di, raccontando la suasui palchi di teatri locali, non solo in Toscana…ndo fino a Trieste! Losi inserisce nell'ambito della Rassegna Rosso di Scena organizzata da Fita provinciale Pisa e UITL. Loporta in scena la vita della famosa "Regina ...