Legge 194 - tensione alla Camera La deputata in aula | Ho abortito Consultor - è scontro Italia-Spagna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Mentre la Francia inserisce il diritto all’aborto in Costituzione e il Parlamento europeo dà disco verdesua entrata nella Carta dei diritti fondamentali, inl’interruzione volontaria di gravidanza non smette di travalicare l’ambito più intimo della coscienza per animare lopolitico sul corpo e la volontà delle donne. Per giunta con un’appendice rovente e inedita sull’asse Roma-Madrid. Dopo il via libera di martedì all’emendamento di Fratelli d’al decretosul Pnrr – approvatocon voto di fiducia –, diretto a coinvolgere neii famigliari realtà del terzo settore a sostegno della maternità, ieri, sempre a Montecitorio, è stato bocciato l’ordine del giorno dei 5 Stelle che lasciava fuori dagli ...